In una fase economica segnata da mercati energetici volatili e dal costante peso dell’inflazione sui bilanci domestici, il gruppo Eni torna a intervenire a favore dei consumatori con un nuovo tassello del piano denominato “Eni per l’Italia”.
Questa strategia, promossa dal colosso energetico di San Donato Milanese per mitigare l’impatto dei rincari energetici sulle famiglie, fa seguito alle recenti misure già adottate sulla propria rete di distributori, dove era stato introdotto un calmieramento dei prezzi al consumo per benzina e gasolio.
Dopo il carburante, Eni taglia anche le bollette: “Sconto del 30% su luce e gas”. La manovra
Con questa nuova operazione, la manovra si sposta direttamente dentro le mura domestiche attraverso Plenitude, la società controllata da Eni che si occupa della vendita di energia e gas a famiglie e imprese.
L’iniziativa prevede che i clienti i quali sottoscriveranno un nuovo contratto entro il 24 ottobre possano accedere a una tariffa speciale con uno sconto del 30% sui corrispettivi di luce e gas rispetto all’offerta base a prezzo fisso.
Il punto di forza della promozione risiede nel prezzo bloccato per ventiquattro mesi, una garanzia pensata per proteggere le utility familiari da eventuali fiammate autunnali o invernali dei prezzi delle materie prime sulle borse internazionali. Tradotto in cifre concrete, il beneficio stimato dal Cane a Sei Zampe ammonta a circa cento euro all’anno di risparmio sulla bolletta del gas e ad altrettanti per l’energia elettrica, garantendo così alle famiglie un alleggerimento complessivo della spesa energetica pari a circa duecento euro annui per i due anni di durata del blocco tariffario.