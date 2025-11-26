Dramma a Giugliano, Angelo trovato morto nel suo negozio di barbiere

PUBBLICITÀ

Dramma a Giugliano, dove nella tarda serata di ieri, martedì 15 novembre, un uomo è stato trovato morto all’interno del suo negozio di barbiere in zona San Pio X.

Si chiamava Angelo Speranza, aveva 38 anni ed era molto noto in zona. Le cause del decesso non sono ancora note, ma tutto lascerebbe immaginare al suicidio. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, e le forze dell’ordine per cercare di ricostruire quanto sia potuto accadere all’interno del negozio.

PUBBLICITÀ