PUBBLICITÀ
HomeCronacaDramma a Giugliano, Angelo trovato morto nel suo negozio di barbiere
CronacaCronaca localePrimo Piano

Dramma a Giugliano, Angelo trovato morto nel suo negozio di barbiere

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Dramma a Giugliano, Angelo trovato morto nel suo negozio di barbiere
Dramma a Giugliano, Angelo trovato morto nel suo negozio di barbiere
PUBBLICITÀ

Dramma a Giugliano, dove nella tarda serata di ieri, martedì 15 novembre, un uomo è stato trovato morto all’interno del suo negozio di barbiere in zona San Pio X.

Si chiamava Angelo Speranza, aveva 38 anni ed era molto noto in zona. Le cause del decesso non sono ancora note, ma tutto lascerebbe immaginare al suicidio. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, e le forze dell’ordine per cercare di ricostruire quanto sia potuto accadere all’interno del negozio.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati