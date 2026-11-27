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Penelope, una bambina di appena quattro mesi proveniente da Giugliano, è morta all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli a causa delle gravissime complicanze di una pertosse. La piccola, appartenente a una famiglia Sinti proveniente dal campo Rom di Giugliano, era stata ricoverata dopo un rapido peggioramento delle condizioni respiratorie. Secondo le prime informazioni, né la madre durante la gravidanza né la bambina erano state vaccinate contro la pertosse. Le circostanze e i tempi della mancata immunizzazione dovranno essere ricostruiti con precisione.
Il primo accesso in ospedale sarebbe avvenuto al Moscati di Aversa, dove la bambina era stata accompagnata per difficoltà respiratorie. Successivamente era stato disposto il trasferimento alla Pediatria dell’ospedale di Avellino. Le condizioni della piccola, tuttavia, sono rapidamente peggiorate, rendendo necessario un ulteriore trasferimento al Santobono di Napoli, dove è arrivata due giorni prima del decesso.
Il quadro clinico era apparso fin da subito molto grave, complicato da un’ipertensione polmonare con una possibile componente microembolica. La bambina era stata quindi trasferita nel reparto di Rianimazione pediatrica, ma le complicanze sopraggiunte non le hanno lasciato scampo. La vaccinazione in gravidanza La tragedia riporta l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della protezione dei neonati, particolarmente vulnerabili nei primi mesi di vita. La pertosse, infatti, negli adulti può manifestarsi anche con una tosse persistente, mentre nei lattanti può evolvere rapidamente in forme molto gravi.
«Non conosco il caso ma posso dire che la pertosse è un’infezione prevenibile con la vaccinazione, sia pediatrica sia negli adulti», sottolinea Alfredo Guarino, professore ordinario e presidente regionale della Società di Pediatria, nonché direttore di Malattie infettive pediatriche dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II.
«Il vaccino deve essere offerto sistematicamente alla donna durante ogni gravidanza, perché consente alla madre di produrre anticorpi e di trasferirli al bambino attraverso la placenta. La prima dose di esavalente, che protegge da difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B ed haemophilus influenzae di tipo B, prevista per il lattante viene invece somministrata nel terzo mese di vita con successivi richiami». I rischi per i neonati «Nei primi mesi di vita la mortalità per pertosse nelle forme più gravi può arrivare al due-tre per cento», aggiunge Guarino, ricordando che la vaccinazione viene normalmente offerta attivamente.
Il rischio per i neonati non è nuovo. Nel 2024, una rete composta da undici importanti centri pediatrici italiani aveva documentato, nei primi mesi dell’anno, 108 ricoveri di neonati e piccoli lattanti e tre decessi. Lo studio, pubblicato su Eurosurveillance, aveva collegato la ripresa della pertosse alla maggiore circolazione del batterio e alla scarsa adesione alla vaccinazione materna. I casi più gravi avevano riguardato soprattutto neonati e bambini non ancora vaccinati, con la maggioranza dei ricoveri che interessava piccoli nati da madri non protette. Campania e Sicilia risultavano tra le aree maggiormente coinvolte,con coperture vaccinali delle gestanti inferiori rispetto a quelle registrate in diverse regioni del Centro-Nord.
La copertura vaccinale dei bambini per il ciclo primario è oggi più elevata, ma non elimina la finestra di vulnerabilità che precede il completamento delle dosi. È proprio in questo intervallo che gli anticorpi materni possono fare la differenza. La pertosse, provocata dal batterio Bordetella pertussis, si trasmette attraverso le goccioline respiratorie emesse parlando, tossendo o starnutendo. Il contagio può arrivare anche da un adulto o da un adolescente con sintomi lievi,scambiati per un comune disturbo stagionale.
Nei lattanti, invece, possono comparire crisi di tosse, apnee, riduzione dell’ossigenazione, polmonite, convulsioni e insufficienza respiratoria. La morte della piccola Penelope rappresenta un drammatico richiamo alla necessità di rendere sistematica l’offerta della vaccinazione contro la pertosse durante la gravidanza e di proteggere i bambini nei primi mesi di vita.
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