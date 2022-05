Dramma a Marano, titolare di un noto bar stroncato da un malore

Dramma quest’oggi a Marano. Come si legge sulle pagine de Il Mattino, il titolare di un noto bar della città è stato ucciso da un malore improvviso. Da quanto si legge pare che si tratti del Ciro Caffè, sito nella centralissima via Svizzera. La tragedia si è consumata attorno alle 15.30. Sul posto, oltre ai carabinieri della locale compagnia e agli agenti della Muncipale, sono giunti i soccorsi del 118 che hanno tentanto invano di rianimare l’uomo.

Oggi pomeriggio un grave incidente stradale è avvenuto a Marano. Dalle prime ricostruzioni riportate dal Mattino e confermate dai carabinieri della locale compagnia, un uomo di 45 anni è morto dopo un tragico impatto. Lo scooter della vittima si sarebbe scontrato con un’auto in via Romano. Inutili sarebbero stati i soccorsi poiché l’uomo, che indossava il casco, sarebbe spirato sul colpo. La dinamica è attualmente al vaglio dei militari dell’Arma. L’impatto è avvenuto in una zona al confine con il quartiere Pianura.