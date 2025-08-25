Dramma al Centro Direzionale, cadavere nello spiazzale

PUBBLICITÀ

Un corpo senza vita di un uomo, dall’apparente età tra i 40 e i 50 anni, è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi al Centro Direzionale. L’ipotesi più probabile è quella di un gesto volontario. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno allertato il 118 accorso sul posto. Il probabile suicidio è avvenuto all’altezza della grande torre Enel del Centro Direzionale, all’ingresso dell’area dove si trovano numerosi uffici e anche la sede regionale della Campania (all’isolato F13) nonchè dell’Università Pegaso.

L’area è circoscritta e sul posto si trovano gli agenti di Polizia del Commissariato Vasto-Arenaccia, che stanno effettuando i rilevi del caso, dalle guardie private dell’istituto di vigilanza normalmente in servizio nella zona e di un’ambulanza. Il cadavere, coperto da un telo termico, appare irriconoscibile e pezzi di materia umana è sparsa nell’area circostante a dove si trova il corpo, volato da un’altezza di decine di metri.

