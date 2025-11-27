PUBBLICITÀ
Cronaca

Dramma in Basilicata, operaio muore mentre taglia la legna

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:
Dramma in Basilicata, operaio muore mentre taglia la legna
Dramma in Basilicata, operaio muore mentre taglia la legna
A Satriano di Lucania un operaio 50enne, originario della provincia di Salerno, addetto al taglio della legna, è deceduto per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri e dell’ispettorato del lavoro.

L’incidente sul lavoro è avvenuto in contrada Bosco Ralle, dove l’operaio era impegnato in attività di taglio della legna. A dare l’allarme altre persone che si trovavano sul posto con lui in quel momento.

Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118 Basilicata che non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo.

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

