Droga dalla Spagna, condanna soft per il ras Roberto Pinto

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Niente mazzata. Anzi la condanna è stata essenzialmente soft per Roberto Pinto, ras della mala di Cavalleggeri d’Aosta arrestato ad inizio anno con altri due narcos mentre movimentava un carico di droga a Napoli est. Nel giudizio svoltosi con rito abbreviato Pinto, difeso dagli avvocati Antonio Abet e Andrea Lucchetta, ha rimediato una pena di 3 anni e otto mesi dunque una condanna inferiore rispetto ai 4 anni e otto mesi richiesti dal pubblico ministero. Condanne al ribasso anche per gli altri due imputati con Massimo De Martino condannato a 3 anni e dieci mesi e Marco Scognamiglio a 3 anni e un mese. Questa la decisione del gip Contieri per un’operazione scattata a gennaio scorso quando i tre furono arrestati dai falchi della squadra mobile durante un servizio di osservazione del territorio con i poliziotti che li seguirono dopo essere entrati in un deposito a Ponticelli a bordo di tre auto. Gli agenti li sottoposero così a controllo trovando De Martino in possesso di una bolla di accompagnamento relativa a un collo di 300 kg proveniente dalla Spagna e di una chiave; all’interno della sua autovettura furono rinvenute 41 buste di marijuana per un peso complessivo di circa 43 chili. I due complici furono trovati in possesso di 8.800 euro, mentre Pinto di 1.500 euro in contanti. Successivamente, gli agenti controllarono il deposito rinvenendo un distributore di bevande con scritte in lingua spagnola. Dagli accertamenti emerse che la sostanza stupefacente era occultata proprio all’interno del distributore.