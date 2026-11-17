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Estorsioni a tappeto e fiumi di droga nella zona flegrea, nonostante il recente pentimento del boss Massimiliano Esposito ‘o scognato sono arrivate pesanti condanne per il suo gruppo. Qualche giorno fa, nel corso dell’udienza conclusiva, l’ormai ex capo clan aveva annunciato la sua intenzione di collaborare con la giustizia revocando il mandato ai suoi difensori. In attesa di conoscere il contenuto dei suoi primi verbali ‘o scognato ha incassato dalla Corte d’appello di Napoli una condanna a 11 anni e nove mesi (rispetto ai 14 del primo grado). Tra le altre condanne spiccano quelle per la moglie Maria Matilde Nappi (8 anni e nove mesi), per i figli Christian (9 anni e sei mesi) e Massimiliano junior (9 anni e nove mesi).

I due fratelli in primo grado avevano rimediato entrambi 10 anni e otto mesi. Tra le altre condanne si segnalano le riduzioni i 6 anni e sei mesi per Salvatore Iuliano (rispetto agli otto anni in primo grado), 9 anni e tre mesi Alessandro Tasseri, 3 anni e cinque mesi per Vincenzo Fasano. Nel pool dei difensori tra gli altri gli avvocati Leopoldo Perone e Rocco Maria Spina. Secondo la Procura Esposito, nonostante fosse ristretto ai domiciliari a Scalea, grazie all’apporto della moglie e dei figli avrebbe continuato a tenere le redini del suo gruppo monopolizzando lo spaccio e imponendo il pizzo ai parcheggiatori di Coroglio.

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