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E’ stato assolto dal tribunale penale di Brescia Paolo Russo, di Villaricca, perché il fatto non sussiste. Il 50enne era uno delle 15 persone destinatari dell’ordinanza applicativa delle misure cautelari in carcere del novembre 2025 e si inserisce nell’indagine denominata “Notte Bianca”, coordinata dalla DDA di Brescia, che coinvolge esponenti “apicali” appartenenti a diversi clan di origine operanti al nord (Ndrangheta, Camorra Alleanza di Secondigliano, Mafia Catanese Santapaola).

Droga e racket per il clan Mallardo, assolto Paolo Russo: è di Villaricca

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di un’associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti, in particolare cocaina e marijuana, con l’aggravante del metodo mafioso, imponendo coercitivamente ai vari pusher di dover acquistare da loro la droga e di dover ottemperare ai debiti ogni 5 di ogni mese.

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Fiumi di cocaina la “rose”: secondo l’impostazione accusatoria, la cocaina — definita “purissima” negli atti investigativi — sarebbe arrivata attraverso il porto di Gioia Tauro e sarebbe stata poi distribuita su più piazze della Lombardia, avente punto nevralgico Brescia.

Arringa durata quattro ore da parte del penalista Avvocato Viscusi: il tribunale in composizione Collegiale, condividendo le argute, minuziose e meticolose argomentazioni giuridiche, ha assolto il 50enne, ritenuto dalla DDA legato al Clan Mallardo di Giugliano, per insufficienza di prove.

All’uomo, con recidiva infraquinquiennale specifica, venivano contestati i reati di “gestore” dell’associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente e di “estorsore” nei confronti dei pusher dislocati nelle varie zone, da altri membri, sottogruppi.

Il 26 febbraio scorso il riesame aveva accolto totalmente le doglianze difensive e scarcerato il 50enne. La Procura aveva avanzato richiesta di 12 anni di carcere.