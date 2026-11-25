PUBBLICITÀ

Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, i militari della Guardia di Finanza di Aversa hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale nei confronti di tre persone gravemente indiziate di importazione dalla Spagna di ingenti quantitativi di hashish e marijuana, destinati alla commercializzazione sul territorio nazionale. Contestualmente è stato eseguito il sequestro preventivo di un immobile, ritenuto utilizzato quale luogo di deposito, custodia e occultamento dello stupefacente.

L’attività investigativa costituisce lo sviluppo di una precedente indagine sempre in materia di sostanze stupefacenti, avente ad oggetto l’acquisto e il trasporto di cocaina, hashish e marijuana lungo le rotte Spagna-Italia e Italia-Olanda, ai fini della successiva cessione nelle province di Napoli e Salerno. Per questi fatti il Tribunale ha già esercitato l’azione penale nei confronti dei soggetti interessati, alcuni dei quali si trovano tuttora sottoposti a misura custodiale.

PUBBLICITÀ

Droga nascosta tra la carta igienica

Gli ulteriori approfondimenti investigativi, delegati alla Guardia di Finanza di Aversa e protrattisi per circa 9 mesi, si sono avvalsi delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali, dell’analisi dei tabulati telefonici, delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza e di sicurezza, nonché di numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento che hanno già consentito, nel corso delle indagini, di individuare alcuni depositi in cui erano occultati circa 400 chilogrammi di hashish e marijuana che venivano sottoposti a sequestro con il contestuale arresto in flagranza di reato di due persone.

Secondo la ricostruzione investigativa, lo stupefacente veniva trasportato dalla Spagna in Italia via terra ed occultato all’interno di carichi di copertura costituiti da prodotti di largo consumo, tra cui tovaglioli, fazzoletti e carta igienica. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.