Due anziane truffate, arrestato 30enne di Napoli: bottino da 50mila euro

È stato arrestato per truffa aggravata un 30enne napoletano, l’uomo ha raggirato due 80enni di Sorrento, “alleggerite” con l’inganno di oltre 50mila euro. Entrambe le vittime sono state truffate con lo stesso metodo: l’uomo si è presentato alla porta delle due donne anziane fingendo di essere mandato da un parente.

La prima vittima è caduta nel tranello del 30enne lo scorso 5 maggio e ci ha rimesso 40mila euro in gioielli e 500 euro in contanti. L’uomo ha finto di essere il fattorino di un corriere mandato dal nipote, che deve essere pagato in anticipo. La richiesta iniziale del truffatore era di 6.800 euro per un pacco, la donna lo ha fatto entrare in casa per dare un acconto e l’uomo ha ripulito il comò dei gioielli.

La seconda vittima, pochi giorni dopo, il 13 maggio. La donna avrebbe dovuto versare 6mila euro per una multa elevata al figlio e, anche questo caso, un corriere si è presentato alla sua porta e ha rastrellato 900 euro in contanti e diversi monili d’oro, compresa la fede nuziale della donna.

I carabinieri – grazie filmati acquisiti da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona, ma anche dal confronto dei tabulati telefonici – sono arrivati a identificare e poi ad arrestare l’uomo, che andava in penisola sorrentina con un monopattino elettrico o con i mezzi pubblici proprio per non essere identificato dalla targa della macchina. Il 30enne si trova ora ai domiciliari.