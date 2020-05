E’ maggio ma sembra agosto, da domani temperature fino a 30 gradi su Napoli e Campania

Una vera e propria ondata di caldo in arrivo sull’Italia e, in particolare, su Napoli e la Campania. Un possente anticiclone proveniente dal nord Africa si collocherà su tutto il Mediterraneo occidentale, inglobando in una nuvola ci caldo l’intero stivale. Le coste spagnole, così come quelle italiane, saranno le più interessate con Napoli e le coste campane che, ovviamente, non faranno eccezione.

Da domani, giovedì 7 maggio, anche le poche nuvole ancora presenti si diraderanno. Le temperature, già al di sopra delle medie stagionali, subiranno un picco arrivando fino a 30 gradi nel weekend.

Seppur incredibilmente più alte delle medie stagionali, le temperature saranno comunque sopportabili in Campania mentre, in Sicilia, si raggiungerà il picco dei 35 gradi. Punto di 38 gradi invece in Spagna.