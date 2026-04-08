Elezioni a Mugnano, 3 candidati sindaco in corsa per il post Sarnataro

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Il 24 e il 25 maggio Mugnano tornerà alle urne dopo gli undici anni delle amministrazioni del sindaco Luigi Sarnataro. Il centrosinistra candiderà Pierluigi Schiattarella, il centrodestra riproporrà Gennaro Ruggiero, Nello Romagnuolo guiderà una coalizione di sinistra. Al momento resta ancora incerta la posizione del Movimento Cinque Stelle, dopo diversi confronti con le altre forze politiche, la lista pentastellata potrebbe correre in solitaria capeggiata dal consigliere comunale Massimo Vallefuoco.

La coalizione di Pierluigi Schiattarella

Lo scorso 29 marzo Schiattarella ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco e la sua coalizione che sarà composta dalle liste Partito Democratico, A Testa Alta, SiAmo Mugnano, Mugnano Città Viva, Casa Riformista, Europa Verde e Schiattarella Sindaco. “Iniziamo un percorso importante, fatto di impegno, ascolto e responsabilità. La nostra coalizione nasce con un obiettivo chiaro: realizzare un futuro migliore per la nostra comunità. Questa campagna elettorale sarà un momento di confronto e partecipazione. Saremo tra la gente, nei quartieri, nei luoghi di lavoro, per ascoltare, raccogliere proposte e trasformarle in azioni reali. È solo l’inizio“, ha dichiarato l’attuale presidente del consiglio.

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La coalizione di Nello Romagnuolo

Romagnuolo presenterà le tre liste civiche a sostegno della sua compagine. “Una candidatura attualmente sostenuta da una coalizione civica che parte da Periferia Attiva, Agorà 80018 e da quella parte di Mugnano civica che ha deciso di non arrendersi. Una coalizione aperta ad associazioni e partiti che vogliono condividere con noi valori, idee e visione sul futuro della nostra città. Le nostre liste sono fatte di persone che vivono il paese reale: attivisti e attiviste, lavoratori e lavoratrici, giovani, pensionati. Persone che fanno politica per passione, non per interesse“, ha dichiarato il consigliere uscente.

La lista di Gennaro Ruggiero

Consigliere comunale e membro del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, Ruggiero tornerà a sfidare il centrosinistra in una delle roccaforti dell’hinterland di Napoli Nord presentando la lista del partito di Giorgia Meloni. Non è escluso che altre liste possano aggregarsi alla coalizione di centrodestra.