Il primo turno elettorale Afragola sancirebbe l’approdo al ballottaggio. Probabilmente per l’elezione del sindaco bisognerà attendere il secondo turno che chiamerà nuovamente gli elettori alle urne il 17e il 18 ottobre.

Il candidato sindaco civico Gennaro Giustino avrebbe raccolto tra il 30-35% dei voti. In testa l’aspirante fascia tricolore del centrodestra Antonio Pannone conduce la coalizione di Fratelli d’Italia e diverse civiche al 40-44%. In coda Al momento Antonio Iazzetta del centrosinistra del Pd, Movimento Cinque Stelle e di altri civiche si attesterebbe al 20-25%. L’affluenza ad Afragola si attesta al 65,77%.

ARZANO

Al momento è vicina alla vittoria la candidata sindaco del centrosinistra Cinzia Aruta sostenuta dal Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Moderati e Le Nuove Generazioni che si assesterebbe con il 55% delle preferenze. Segue Ageo Piscopo che guida la coalizione di Arzano Viva – Unione di Centro – Voltare Pagina al 33%. Seguono Luigina Auletta di Arzano Alternativa all’8,4% e Renato Liguori è il candidato Per l’ItalExit al 2,3%. Il dato definitivo sull’affluenza alle urne di Arzano è del 53%.

Ad Afragola deputata M5s denuncia aggressioni, presa di mira con esponenti Europa Verde e Pd.

La deputata Iolanda Di Stasio, deputata del Movimento Cinque Stelle, che ha denunciato ai militari dell’arma un’aggressione contro il responsabile dell’area a nord di Napoli di Europa Verde, Salvatore Iavarone. Vittima di un’altra aggressione è stato anche il segretario del Pd, Francesco Zanfardino, che sarebbe stato inseguito da alcune persone e al quale sarebbe stato squarciato un pneumatico dell’auto.

Tutto sarebbe accaduto, riporta una nota, durante la “Notte della legalità”, promossa dal candidato sindaco del centrosinistra di Afragola, Antonio Iazzetta, che, nel comizio conclusivo, aveva annunciato il presidio dei tabelloni per evitare le solite affissioni selvagge che hanno contraddistinto la campagna elettorale.

“A rendersi protagonisti delle aggressioni – scrive in una nota, Antonio Iazzetta – sono stati un gruppo di ‘attacchini’ impegnati ad affiggere i manifesti. Sugli episodi, verificatisi in diversi punti della città, è stata presentata una denuncia ai Carabinieri di Afragola – dice ancora il candidato – che, tra l’altro, erano intervenuti anche stanotte quando l’onorevole Di Stasio li aveva chiamati segnalando l’inseguimento in corso e la presenza di diverse persone che, a bordo di auto e moto, ‘controllavano’ i movimenti di chi voleva solo verificare se i propri manifesti erano ancora al loro posto”.

FRATTAMINORE

Giuseppe Bencivenga sarebbe leggermente in vantaggio a Frattaminore, presto potrebbe essere confermato sindaco.

SINDACI GIA’ ELETTI

Agerola: Tommaso Anaclerio.

Boscotrecase: Pietro Carotenuto.

Brusciano: Giacomo Romano.

Camposano: Francesco Barbato.

Castello di Cisterna: Aniello Rega.