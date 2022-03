Elezioni Città Metropolitana, Salvatore Pezzella unico eletto a Giugliano: la lista in aggiornamento

E’ quasi terminato lo scrutinio delle schede per le elezioni del Consiglio metropolitano di NAPOLI. Ieri le operazioni di voto, dalle 8 alle 22, nel seggio allestito nella sede della Città metropolitana di NAPOLI a piazza Matteotti. Altissima l’affluenza: hanno votato 1.446 su 1.493 sindaci e consiglieri comunali, pari al 96,85% degli aventi diritto.

Gli amministratori locali di NAPOLI e provincia sono chiamati ad eleggere i 24 consiglieri che, insieme al sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, comporranno il Consiglio metropolitano di NAPOLI.

Le liste presentate e ammesse sono 11: NAPOLI al Centro; Lega con Salvini; Territori in Movimento (lista del Movimento 5 Stelle); Progressisti e Riformisti per NAPOLI Metropolitana; NAPOLI Metropolitana; Progresso e Legalità con Catello Maresca; Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni; I Territori in Azione; Grande NAPOLI; Forza Italia; Comuni Protagonisti – Uniti per Lavoro Ambiente e Diritti.

Buona affermazione delle due liste presentate dalla coalizione di centrosinistra a sostegno del sindaco metropolitano Gaetano Manfredi e della lista del Movimento 5 Stelle, Forza Italia prima forza del centrodestra, flop della lista di sinistra «Comuni protagonisti».

A Giugliano l’unico eletto è Salvatore Pezzella del M5S, terzo nella lista ‘Territori in Movimento’. “Ancora una volta, nonostante siano sempre contro tutti di me, ce l’ho fatta. Sono felice per me ma soprattutto per Giugliano, che avrà un suo rappresentante in provincia. Sarò il consigliere metropolitano di tutti i consiglieri comunali di Giugliano”, dichiara Pezzella.

La lista di Forza Italia dovrebbe incassare 2 consiglieri, prima tra le liste del centrodestra. Un consigliere a testa per Fratelli d’Italia, Grande Napoli, Progresso e Legalità con Catello Maresca, Lega e «I Territori in Azione». Nessun consigliere per « Napoli al Centro» e per la lista «Comuni protagonisti – Uniti per lavoro ambiente e diritti». Tutti i dati sono ancora non ufficiali, si attende l’esito del conteggio da parte dell’Ufficio elettorale.

Fuori dai giochi Rosario Ragosta (consigliere metropolitano uscente candidato in Azione) e Paolo Liccardo (Grande Napoli). Nessuna elezione nemmeno per Diego Nicola D’Alterio, il quale aveva però annunciato poche ore prima del voto di aver fatto un passo indietro: “Da sempre ho lavorato in silenzio, a testa bassa, con un unico obiettivo: migliorare la mia città. Migliorare il paese in cui vivo e in cui sono cresciuto. Non amo i riflettori, non amo le inutile diatribe. Quello che conta sono i fatti. Proprio per questo penso che alle volte sia necessario anche dare l’esempio. Giugliano ha bisogno di essere rappresentata in città metropolitana: disperdere i voti della maggioranza poteva avere un senso ieri quando i vari candidati potevano contare su altri comuni. In questo ore è parso evidente a tutti che la battaglia è di nuovo solo ed unicamente un gioco di potere.Senza pensare ai territori. Disperdere i voti dell’area giuglianese sarebbe assurdo e controproducente. Perciò ho deciso di fare il primo passo e lasciare campo libero agli altri candidati. Mi hanno insegnato che si fa così. Si cerca di dare spazio prima alla squadra e poi a se stessi”

Arrivano i primi eletti anche di tutte le liste. A farla da padrone la lista Progressisti e Riformisti per NAPOLI Metropolitana voluta dal Pd e altre forze, che ha preso per 7 consiglieri. Il più votato è stato Giuseppe Cirillo, sindaco di Cardito, poi Antonio Sabino (sindaco di Quarto), Carmine Lo Sapio, Marco De Prete (sindaco di Frattamaggiore), Luciano Borrelli (Calvizzano).

Altri eletti: Massimo Pelliccia (Casalnuovo), Michele Grimaldi (consigliere Napoli), Domenico Marrazzo (consigliere Qualiano), Antonio Caiazzo (consigliere di opposizione del comune di Afragola), Salvatore Cioffi, Salvatore Flocco.

Lista eletti in aggiornamento