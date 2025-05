Elezioni Giugliano, si vota fino alle 15 poi il via allo scrutinio

PUBBLICITÀ

Si potrà votare fino alle 15 di oggi per la scelta del sindaco e del nuovo consiglio comunale a Giugliano. Ieri alle 23 l’affluenza è stata del 34,7% in calo rispetto al 2020 di poco meno di 10 punti percentuali. Nonostante alcune polemiche scoppiate ieri all’esterno dei seggi le operazioni al voto sono ricominciate quest’oggi, anche se sarà complesso arrivare al 64,3% di cinque anni fa.

In corsa Diego D’Alterio per il centrosinistra (sostenuto da 6 liste), Giovanni Pianese per il centrodestra (sostenuto da 7 liste) e Salvatore Pezzella (lista civica).

Le modalità di voto per il sindaco

L’elettore può votare in uno dei seguenti modi:

Tracciando un segno solo sul simbolo di una lista: il voto vale sia per la lista sia per il candidato sindaco ad essa collegato. Tracciando un segno sul nome del candidato sindaco e sul simbolo di una lista a lui collegata: anche in questo caso, il voto è valido per entrambi. Voto disgiunto: è possibile votare un candidato sindaco e, contemporaneamente, una lista non collegata a quel candidato. Tracciando un segno solo sul nome del candidato sindaco: in tal caso, il voto si intende espresso solo per il candidato sindaco, senza attribuzione di preferenza ad alcuna lista.

Le preferenze per i consiglieri

Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze scrivendo il nome dei candidati alla carica di consigliere comunale negli appositi spazi sotto il simbolo della lista. In Comuni fino a 5 mila abitanti, è ammessa una sola preferenza.

Attenzione: se si indicano due preferenze, devono essere per candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

La preferenza è valida anche se si scrive solo il nome del candidato, senza segnare il simbolo della lista: in questo caso, il voto viene attribuito anche alla lista di appartenenza e, di conseguenza, al candidato sindaco a essa collegato (salvo nel caso di voto disgiunto).

Nomi e cognomi: attenzione alle omonimie

In caso di cognomi identici tra candidati, l’elettore dovrà indicare nome e cognome, e se necessario, anche la data di nascita. Se il candidato ha due cognomi, è sufficiente scriverne uno solo, a meno che non vi siano possibilità di confusione, nel qual caso l’indicazione deve essere completa.

