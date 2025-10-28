PUBBLICITÀ
Elezioni, Stefano Palma: “Solo con la mia elezione ci sarà un filo diretto tra la Regione e l’area Giuglianese”

Antonio Mangione
“Solo con un filo diretto tra Comune di Giugliano e Regione Campania sarà possibile portare a casa risultati concreti per l’area Giuglianese ed il territorio a Nord di Napoli”. Stefano Palma, candidato M5S al Consiglio Regionale, ha le idee chiare per dare un contributo concreto al territorio. Poche chiacchiere, tanti fatti. Durante la presentazione del candidato Presidente della coalizione di Centrosinistra Roberto Fico al teatro Troisi di Napoli, gremito di persone, Palma ha posto l’accento sull’importanza di avere un dialogo costante con i vertici istituzionali: “Spesso si parla di filiera istituzionale, ebbene mai come in questo caso è importante mettere in pratica questo concetto. Ho un ottimo rapporto col candidato Presidente Roberto Fico e Giuseppe Conte, ai quali ho espresso quali sono le priorità programmatiche da realizzare. Fico è sempre stato molto attento alle problematiche che attanagliano l’area giuglianese a partire dalla questione ambientale. Poi ci sono i temi della sicurezza, della riqualificazione della fascia costiera, il potenziamento della rete idrica e fognaria. Tutti temi che sono all’interno del programma del M5S e che io da candidato mi sento di portare avanti una volta eletto”, afferma Palma. “I sondaggi danno Fico in netto vantaggio. Far parte del partito che ha espresso il candidato Presidente del Centrosinistra è sicuramente un valore aggiunto. Non sarò quel consigliere che una volta eletto, dopo aver preso i voti, si dimentica del territorio. Anzi prometto che aprirò un punto di ascolto itinerante per recepire, ogni 15 giorni, le richieste di tutta la cittadinanza e farmi loro portavoce in Regione”. 

“Il Movimento 5 Stelle mette al centro il bene comune con competenza, passione ed entusiasmo. Io sono qui, pronto a dare voce a chi troppo spesso è rimasto inascoltato”

