Elicottero in volo sul Rione Traiano, controllati i nascondigli dei clan. Dalle prime luci dell’alba i carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli stanno effettuando un servizio a largo raggio nelle strade del Rione Traiano. Le operazioni sono ancora in corso e sono “osservate” dal nucleo carabinieri elicotteristi di Pontecagnano.

A terra i Carabinieri della linea territoriale insieme a quelli del reggimento Campania stanno setacciando le zone maggiormente sensibili. Nel mirino ci sono le abitazioni di persone sottoposte a misure detentive ed anche scooter e auto all’apparenza abbandonati ma possibili nascondigli per droga e armi. Perquisizioni in corso.

IL VIDEO DELL’OPERAZIONE

Rione Traiano. Genny Carra è un fiume in piena: nuovi verbali contro un altro clan

Il maxi blitz che qualche mese fa ha portato alla decapitazione dei Sorianiello con l’arresto anche del reggente Carmine Fenderico (dopo l’arresto di Giuseppe Mazzaccaro)(leggi qui l’articolo) potrebbe ben presto avere un seguito. Il primo a puntare il dito contro gli uomini di Alfredo Sorianiello ‘o biond è stato Genny Carra, l’ex ras dei Cutolo della 44.

Il gruppo che proprio con i Sorianiello ha, fino a poco tempo fa, diviso il quartiere. Proprio Carra è quello che tirò in ballo Mazzaccaro in relazione all’omicidio di Luca Megali. Un barbiere che con la malavita non aveva nulla a che fare e che pagò con la vita l’essere imparentato ad Antonio Megali.

Un omicidio nato per vendicare la morte di Fortunato Sorianiello, figlio del boss, ucciso dal gruppo Tommaselli (a cui Antonio Megali apparteneva). Un delitto che avrebbe potuto innescare una guerra senza fine. Carra, oltre che di tali vicende, ha spiegato ai magistrati anche il contesto in cui maturò tale guerra evidenziando il probabile coinvolgimento dei Sorianiello (al momento per quell’omicidio non c’è alcun indagato) in un altro delitto, quello di Gennaro Parisi, ex factotum del boss Carlo Tommaselli.

L’APPROFONDIMENTO