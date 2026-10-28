Dramma a Castellammare, Emanuele muore nello schianto tra due scooter

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Tragedia a Castellammare di Stabia, dove un ragazzo di appena 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima è Emanuele Cannavale, giovane stabiese rimasto coinvolto questa mattina in uno scontro frontale tra due scooter in viale delle Puglie, per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato fatale per il sedicenne, che stava andando a scuola. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Presenti anche gli agenti del Commissariato di Polizia e della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia. Coinvolto anche il 40enne in sella all’altra moto. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione delle circostanze dello schianto.

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La dedica Emanuele Cannavale

“Cari papà e mamma, Tommaso e Annarita, non ci sono parole per lenire il dolore enorme e il vuoto che la perdita di Emanuele ha lasciato in ognuno di noi. In questo momento di grande dolore vogliamo stringerci a voi per ricordarlo insieme, non solo come compagno di banco, ma come parte fondamentale della nostra vita quotidiana e del nostro gruppo. Il suo ricordo non ci lascerà mai. Egli riusciva a rendere speciali le giornate di scuola, fin da piccoli, tra i banchi, nei laboratori, durante gli eventi era sempre pronto ad aiutare, era un gran lavoratore. Oggi la nostra classe è più vuota e silenziosa, ma il ricordo di Emanuele resterà sempre nei nostri cuori. Siamo sicuri che non ci lascerà mai soli, starà con noi, in classe, in laboratorio, nei racconti delle nostre chiacchiere e degli scherzi che abbiamo condiviso. Ogni traguardo che raggiungeremo da qui in avanti porterà con sé un pezzo del suo ricordo, perché Emanuele farà sempre parte della nostra classe e della nostra storia. Siamo vicini a voi familiari, ci stringiamo a voi e vi promettiamo che ognuno di noi vi vorrà bene come Emanuele.” questa la dedica III sez.A Enogastronomia dell’Istituto Alberghiero Raffaele Viviani di Castellammare