Emilio Fede è ricoverato in condizioni critiche, figlie al capezzale

PUBBLICITÀ

Emilio Fede è in condizioni critiche alla Residenza San Fedele di Segrate, centro alle porte di Milano. Con l’ex direttore del Tg4 94enne sarebbero presenti le due figlie Simona e Sveva. Fede si trovava in questa residenza da pochi giorni, dopo una permanenza più lunga in un’altra struttura.

Il quadro clinico del giornalista si sarebbe notevolmente complicato negli ultimi giorni, destando grande preoccupazione. “Papà è in condizioni critiche, purtroppo”, ha confermato figlia di Emilio Fede, Sveva, al Corriere. “Continua a lottare come un leone. È un guerriero”, ha aggiunto. Fede si trovava in questa residenza da pochi giorni, dopo una permanenza più lunga in un’altra struttura.

PUBBLICITÀ

La morte della moglie di Enrico Fede

Nel 2021 morì la moglie Diana De Feo a Villa Lucia, la sua residenza di Napoli sulla collina del Vomero. Aveva 84 anni. Erano sposati da 57 anni: hanno avuto due figlie e cinque nipoti. aveva subito un delicato intervento e, in questi mesi, si stava sottoponendo a una riabilitazione. È stata senatrice nella XVI legislatura, eletta nel 2008 nella lista del Popolo della Libertà nella circoscrizione Campania.