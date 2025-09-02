PUBBLICITÀ
HomeCronacaEmilio Fede è ricoverato in condizioni critiche, figlie al capezzale
CronacaCronaca nazionale

Emilio Fede è ricoverato in condizioni critiche, figlie al capezzale

Alessandro Caracciolo
Di Alessandro Caracciolo
Emilio Fede è ricoverato in condizioni critiche, figlie al capezzale
Emilio Fede è ricoverato in condizioni critiche, figlie al capezzale
PUBBLICITÀ

Emilio Fede è in condizioni critiche alla Residenza San Fedele di Segrate, centro alle porte di Milano. Con l’ex direttore del Tg4 94enne sarebbero presenti le due figlie Simona e Sveva. Fede si trovava in questa residenza da pochi giorni, dopo una permanenza più lunga in un’altra struttura.

Il quadro clinico del giornalista si sarebbe notevolmente complicato negli ultimi giorni, destando grande preoccupazione. “Papà è in condizioni critiche, purtroppo”, ha confermato figlia di Emilio Fede, Sveva, al Corriere. “Continua a lottare come un leone. È un guerriero”, ha aggiunto. Fede si trovava in questa residenza da pochi giorni, dopo una permanenza più lunga in un’altra struttura.

PUBBLICITÀ

La morte della moglie di Enrico Fede

Nel 2021 morì la moglie Diana De Feo a Villa Lucia, la sua residenza di Napoli sulla collina del Vomero. Aveva 84 anni. Erano sposati da 57 anni: hanno avuto due figlie e cinque nipoti. aveva subito un delicato intervento e, in questi mesi, si stava sottoponendo a una riabilitazione. È stata senatrice nella XVI legislatura, eletta nel 2008 nella lista del Popolo della Libertà nella circoscrizione Campania.

 

PUBBLICITÀ
Alessandro Caracciolo
Alessandro Caracciolo
Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati