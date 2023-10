Ennesimo raid nel centro scommesse a Napoli, il titolare esasperato: “Non ce la faccio più”

Ennesimo raid avvenuto a Capodimonte e che ha visto come ‘obiettivo’ dei criminali un centro scommesse su Corso Amedeo di Savoia. Come riportato sulla pagina Facebook ‘Abitanti di Capodimonte e non’ dal consigliere della III Municipalità Stella-San Carlo all’Arena Carlo Restaino, si tratta dell’ennesimo furto alla stessa attività: “Un altro furto stanotte a Capodimonte a danno del centro scommesse San Capodimonte. Questa è la 3 o 4 volta che rubano in questo centro scommesse nell’arco di un anno. L’imprenditore Vincenzo De Rosa titolare dell’attività è allo stremo. Bisogna fare qualcosa ma prima di subito perchè la situazione ci sta sfuggendo di mano. Ovviamente le forze dell’ordine sono già al lavoro per trovare i colpevoli. Un altra brutta pagina per questo quartiere”.

I ladri hanno portato via la macchinetta per il cambio monete con l’incasso del weekend.