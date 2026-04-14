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Nell’ambito delle attività messe in campo dalla Polizia Municipale di Giugliano in Campania, lo scorso fine settimana è stato effettuato un controllo in orario notturno di un ristorante, in zona Lago Patria.

Era un ristorante ma veniva usato come discoteca, scattano i sigilli a Lago Patria

All’accesso effettuato, in abiti borghesi, è stato riscontrato che il locale veniva utilizzato come discoteca ma senza le dovute autorizzazioni. In particolare vi era selezione all’ingresso, all’interno vi era una consolle e un DJ, vi era una pista da ballo, oltre cento persone intente a ballare anche tra i tavoli e diffusione di luci stroboscopiche utilizzate nelle discoteche. Preventivamente sono state acquisite le locandine dell’evento pubblicizzate su vari social.

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Il titolare, 42 anni, per la violazione degli articoli 80 del Testo Unico Pubblica Sicurezza e 681 codice penale, ovvero utilizzava locali senza agibilità, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. L’intera struttura è stata sottoposta a sequestro preventivo, apponendo i sigilli dopo aver atteso il deflusso in sicurezza di tutti gli avventori presenti, stimati in circa 150, tra chi ballava e chi era seduto ai tavoli.

Lo stesso è stato sanzionato anche per violazione dell’articolo 666 codice penale, ora depenalizzato, con la sanzione amministrativa di 516,90 euro, per pubblico intrattenimento senza autorizzazione.