Momenti di grande terrore a Euro2020. Il centrocampista Eriksen si è accasciato ed è stato soccorso. Infatti è stato necessario il massaggio cardiaco. Giocatori in lacrime in campo e silenzio surreale sugli spalti. I compagni di squadra piangono e si vedono i soccorsi. Momento drammatico si stanno vivendo al Parken: il fantasista della Danimarca è caduto a terra da solo. Subito soccorso.

Sono minuti di paura per Christian Eriksen. Il fantasista danese è caduto a terra durante Danimarca-Finlandia. Immediatamente soccorso, è stato sottoposto a un massaggio cardiaco. Ansia e paura in campo, attimi drammatici. Compagni in lacrime.

LA REAZIONE DEI COMPAGNI DI ERIKSEN

Si capisce subito che è successo qualcosa di grave. I compagni di Eriksen gli vanno attorno, chiedono di interrompere il gioco, di soccorrerlo. Anche i tifosi seduti lì vicino si zittiscono, impauriti. Il gioco si ferma, i sanitari entrano in campo. Appena vedono Erisken capiscono che sta succedendo qualcosa di grave. Gli fanno il massaggio cardiaco mentre i compagni lo circondano per permettere ai sanitari di svolgere il loro lavoro. Il 29enne è a terra, non si muove. La Uefa sospende la partita e comunica la decisione in un tweet.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency. — UEFA (@UEFA) June 12, 2021