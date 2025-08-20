Esplosi colpi di pistola contro l’auto, si indaga sull’agguato ad Avellino

PUBBLICITÀ

Nella tarda serata di ieri, in pieno centro cittadino, un’autovettura è stata attinta da quattro colpi d’arma da fuoco mentre transitava in Viale Italia, nei pressi della Rotonda che conduce alla Nazionale ad Avellino.

Secondo le prime ricostruzioni, i colpi sarebbero stati esplosi da due individui a bordo di uno scooter, entrambi con il volto coperto da casco integrale, che si sarebbero affiancati al veicolo prima di aprire il fuoco. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul luogo dell’evento sono tempestivamente intervenute le pattuglie della Squadra Volanti e gli operatori della Squadra Mobile della Questura di Avellino, che hanno proceduto ai rilievi tecnici e avviato immediatamente gli accertamenti necessari.

L’attività investigativa che prosegue senza sosta è tuttora in corso e mira alla ricostruzione puntuale della dinamica e delle cause del grave episodio. Gli uomini della Polizia di Stato stanno acquisendo ogni elemento utile all’identificazione dei responsabili, attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e la raccolta di testimonianze.

Spari alla tiktoker Kekka, denunciato un 20enne per gelosia ‘social’

Sarebbe riconducibile a gelosie “social” ed anche a interessi commerciali l’attentato contro l’auto di Francesca Kekka Sardella, messo in atto ad Avellino da un ventenne che ha esploso 5 colpi di pistola contro l’auto della donna parcheggiata a Rione Mazzini.

Chi è Kekka Sardella, la ‘Regina degli Hot dog’

Sardella, che sui social pubblicizza la sua attività di venditrice ambulante di hotdog, nei giorni scorsi era stata denunciata per abusivismo dalla Guardia di Finanza di Avellino e il suo chiosco era stato sequestrato.

Nella serata di domenica il giovane si è presentato in Questura ammettendo le sue responsabilità. Da un’auto in corsa ha centrato la Audi Q3 della donna che ha assistito alla sparatoria dal balcone della sua abitazione.