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I Carabinieri del Reparto Territoriale eseguono un provvedimento di cumulo pene emesso dalla Procura Generale di Napoli. L’uomo è stato rintracciato e condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere. Si è conclusa con l’esecuzione di un provvedimento di carcerazione l’attività dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, che sabato hanno rintracciato e arrestato un uomo, classe 1970, destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.

L’intervento è scaturito da una mirata attività informativa e investigativa, accompagnata da un’attenta osservazione del territorio, che ha consentito ai militari dell’Arma di localizzare il destinatario del provvedimento e dare tempestiva esecuzione alla misura restrittiva.

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Le condanne per estorsione camorristica

Il provvedimento trae origine dal cumulo giuridico di diverse sentenze di condanna divenute irrevocabili, relative a reati di particolare gravità: associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e ricettazione aggravata. I fatti contestati, per i quali sono intervenute le condanne definitive, sono stati commessi nei territori di Mondragone e Cellole tra il 2000 e il 2016. L’uomo è ritenuto legato al clan dei Fragnoli.

In base al provvedimento esecutivo, il destinatario dovrà espiare una pena complessiva di 15 anni, 6 mesi e 2 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 4.800 euro. Sono inoltre previste l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, l’interdizione legale per la durata della pena e la misura di sicurezza della libertà vigilata per cinque anni.

L’operazione conferma l’importanza della costante attività di controllo e conoscenza del territorio svolta dai Carabinieri, elemento fondamentale anche nella fase di esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, soprattutto quando si tratta di assicurare alla giustizia persone destinatarie di condanne definitive per reati riconducibili alla criminalità organizzata.

Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’espiazione della pena.