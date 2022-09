Evade dai domiciliari per fumare, sorpreso nel vicolo a Napoli. Ieri notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in vico Crispano presso l’abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per tentata rapina, lesioni personali e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere poiché era scattato l’allarme del braccialetto elettronico.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato l’assenza dell’uomo che, poco dopo, è stato sorpreso a salire frettolosamente le scale dello stabile dichiarando di essere uscito di casa alla ricerca di qualcuno che potesse offrirgli una sigaretta.

Un 43enne napoletano è stato denunciato per evasione.

ACCUSATO DI RICETTAZIONE E FURTO

Ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in via Cupa Mare a San Giorgio a Cremano, un 35enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione emesso mercoledì dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 4 anni e 11 mesi di reclusione e ad una multa di 1.340 euro per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione, furto, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, commessi a Napoli, Assago e Milano tra il 2008 ed il 2017.