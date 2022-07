Ex Cirio, chiesto processo per i parlamentari Cesaro e Pentangelo

Vicenda ex Cirio, chiesto il giudizio per i parlamentari di Forza Italia Luigi Cesaro e Antonio Pentangelo, e per altre sette persone. Per Luigi Cesaro e Antonio Pentangelo, la Procura di Torre Annunziata ha chiesto il rinvio a giudizio nell’ambito del procedimento legato ai lavori mai iniziati al complesso dell’ex Cirio di Castellammare di Stabia.

CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER LUIGI CESARO E ANTONIO PENTANGELO

Si è infatti svolta quest’oggi presso il tribunale oplontino l’udienza preliminare del procedimento che vede il senatore e il deputato, accusati di corruzione per il ruolo da entrambi ricoperto di presidente della Provincia di Napoli (oggi Città Metropolitana).

RISCHIA DI ANDARE A PROCESSO ANCHE IL «RE DEL LATTE» ADOLFO GRECO

Rischiano il processo anche l’imprenditore stabiese Adolfo Greco (conosciuto come il «re del latte», già coinvolto in altre vicende giudiziarie), la consorte di Greco, Angelina Annita Rega, il progettista Antonio Elefante, il commissario ad acta nominato all’epoca dei fatti proprio dalla Provincia, Maurizio Biondi, e tre funzionari dell’Agenzia delle Entrate.

UDIENZA RINVIATA A OTTOBRE

L’udienza è stata rinviata ad ottobre per la discussione dei difensori degli indagati. Il Comune di Castellammare di Stabia ha chiesto la costituzione come parte civile.

GLI STEP DELL’INCHIESTA

Diciassette in totale furono le persone iscritte nel registro degli indagati, nel 2019, per l’inchiesta sulla ex area Cirio di Castellammare di Stabia. Accuse a vario titolo, per corruzione, abuso d’ufficio e traffico di influenze illecite. L’inchiesta si può ritenere una costola di quella finalizzata dalle forze dell’ordine, con l’operazione Olimpo, che scattò il 5 dicembre del 2018.