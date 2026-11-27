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Gli omicidi degli innocenti Sergio e Andrea Esposito sono stati richiamati nell’inchiesta sul ras Antonio Franzese, indagato per i presunti affari illeciti sul mercato ortofrutticolo di Casoria. Ieri la Polizia di Stato, insieme allo Sco, alla Sisco e alla Squadra Mobile di Napoli, ha eseguito due ordinanze cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti del 60enne e di Ido Alice Franzese: per il primo è stata disposta la custodia in carcere, mentre per il secondo è arrivata la misura del divieto di dimora nella regione Campania.

I due fratelli sono indagati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso e di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dalla finalità di agevolare il gruppo criminale di Casoria del clan Moccia. In particolare, sarebbe emerso che gli indagati avrebbero gestito per anni un sistema illecito al mercato ortofrutticolo, traendo vantaggi economici.

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Le accuse al ras Antonio Franzese

Antonio Franzese è accusato di aver acquisito il controllo egemonico sul territorio e su tutte le attività economiche a Casoria , anche attraverso l’imposizione di tangenti estorsive a imprenditori edili, commercianti e altri operatori economici attivi nei più diversi settori produttivi e di servizi, ponendo in essere a tal fine atti intimidatori e violenti contro le persone.

“I Franzese e, nello specifico, i fratelli Antonio e M., come d’accordo con F.I., riscuotevano direttamente le estorsioni ai venditori del mercato di Casoria per conto del clan Moccia… Accadeva che alcuni commercianti o imprenditori si rivolgessero direttamente ad Antonio Franzese per pagare l’estorsione dovuta e Antonio Franzese, in ragione del peso che aveva nel clan Moccia, avesse l’autonomia di gestire e riscuotere personalmente tali estorsioni“, ha dichiarato il collaboratore di giustizia Michele Puzio nel verbale depositato nel maggio 2025.

La verità sugli omicidi di due innocenti a Casoria

Secondo le indagini della Procura di Napoli, diretta da Nicola Gratteri, Antonio Franzese è ritenuto uno storico senatore del clan Moccia. Nell’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip Linda Comella, sono citati anche gli omicidi di due innocenti che vennero colpiti alla testa il 15 settembre del 1990.

Quel giorno i killer spararono ad Antonio Franzese, che rimase solo ferito, mentre Sergio e Andrea Esposito furono uccisi in quanto scomodi testimoni della mattanza del mercato ortofrutticolo di Casoria. Già dalle indagini dell’epoca emersero le tensioni tra i Franzese, legati già allora ai Moccia, e il commando armato partito su ordine di un ras della Nco di Raffaele Cutolo.

Il sequestro milionario

Ieri il gip di Napoli ha disposto anche il sequestro di immobili, cavalli di razza, auto, moto e quote di partecipazioni societarie, il tutto per un valore di vari milioni di euro. I provvedimenti eseguiti sono misure cautelari disposte in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari delle stesse sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.