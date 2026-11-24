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Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Como, con il supporto dei militari del Comando Provinciale di Milano, Varese, Novara, Lodi e Caserta e di un’unità aerea del Reparto Aeronavale Lombardia, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Como nei confronti di 15 persone localizzate nelle province di Milano, Varese, Novara, Lodi e Caserta.

Le investigazioni – nell’ambito dell’operazione denominata Black car – sono iniziate nel febbraio 2026 a seguito di una segnalazione di un evento inconsueto avvenuto in una strada secondaria di Novedrate. Secondo quanto descritto dal segnalante, quattro uomini in passamontagna e con indosso pettorine della “Guardia di finanza”, arrivati con la loro auto a ridosso di un’altra che era lì momentaneamente parcheggiata, ne erano scesi, e, dopo aver immobilizzato quattro soggetti ivi presenti, avevano estratto dal bagagliaio dell’auto controllata diversi pacchi che provvedevano a caricare nella loro auto.

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Il blitz dei veri finanzieri

Sin dai primi accertamenti avviati dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Como e coordinati dalla locale Procura della Repubblica, emergeva che non si era trattato di un controllo ordinario svolto da veri finanzieri, bensì di una rapina commessa da quattro soggetti travestiti da finanzieri.

Nonostante la mancata denuncia da parte delle vittime, nelle ore immediatamente successive all’evento gli investigatori riuscivano a identificare le targhe dei due veicoli utilizzati dai presunti autori del reato e, dopo alcuni giorni di pedinamenti e appostamenti, li localizzavano all’interno di un centro commerciale in provincia di Monza dove veniva

individuato ed arrestato un soggetto.

Il furto da 100 kg di hashish

Le indagini proseguivano con l’esame dei filmati della zona e consentivano di identificare gli altri tre rapinatori. Contemporaneamente, le investigazioni venivano indirizzate anche nei confronti delle vittime della rapina che, come si è successivamente accertato, in quell’occasione erano state derubate di un carico di 100 kg. di hashish.

Nel corso delle indagini emergeva altresì che uno degli indagati faceva parte di un gruppo di soggetti di origine albanese coinvolto in diversi furti in abitazione e rapine perpetrati nelle province di Vercelli, Lodi e Milano. In particolare, con meticolosa e accurata attività di indagine, sono stati ricostruiti sette colpi messi a segno nel periodo tra maggio e agosto 2026 dalla banda, organizzata di tutto punto avendo la disponibilità di attrezzi per lo scasso, di targhe rubate o clonate da sostituire,

all’occorrenza, sulle auto di volta in volta utilizzate e di alcuni garage in cui riporre la refurtiva

(preziosi, denaro contante, abbigliamento e anche un’auto).

Sono 15 gli indagati

Il continuo monitoraggio dei malviventi ha inoltre reso possibile trarre in arresto, presso la Stazione Centrale di Milano, un soggetto evaso dagli arresti domiciliari che aveva chiesto appoggio logistico al gruppo malavitoso. Al termine delle indagini il Giudice per le indagini preliminari di Como, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto l’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 15 soggetti ritenuti responsabili, in concorso, dei reati di rapina, traffico di

sostanze stupefacenti, furti in abitazione e ricettazione.

L’attività sopra descritta, resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione dei cittadini e delle Autorità locali, si inquadra nella più ampia azione della Guardia di finanza a contrasto dei traffici illeciti e al concorso della tutela e della sicurezza pubblica.

Quanto sopra si comunica per il diritto di cronaca costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti degli indagati che, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti la colpevolezza.