“Non abbassare la guardia”, i 3 avvertimenti del dottor Ascierto per la Fase 2

Oggi il dottor Paolo Ascierto ha messo in guardia tutti in vista dell’imminente Fase Due. “Da lunedì riprenderanno diverse attività, ma questo non significa abbassare la guardia … tutt’altro! Adesso è il momento di aumentare l’attenzione perché aumentando il numero delle persone in giro, aumentano le possibilità di infezione. Mascherine, distanziamento sociale e igienizzanti per le mani rappresentano oggi più che mai strumenti necessari! #COVID19 #nonrompetelerighe #fase2″.

LA SITUAZIONE IN CAMPANIA

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Campania ha fornito l’aggiornamento sul contagio. Rispetto al punto alle ore 23.59 di ieri: Totale positivi: 4.684 . Totale tamponi: 139.787. Totale deceduti: 396. Il totale dei guariti è di 2.592 (di cui 2296 totalmente guariti e 296 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

​Il riparto per provincia: Provincia di Napoli: 2.571 (di cui 975 Napoli Città e 1596 Napoli provincia). Provincia di Salerno: 673. Provincia di Avellino: 518. Provincia di Caserta: 446. Provincia di Benevento: 196. Altri in fase di verifica Asl: 280