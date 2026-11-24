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Nel 2025 sono state denunciate 6.643 violenze sessuali, nei primi 6 mesi del 2026 le denunce sono state 3.142, in calo del 7,2% rispetto al primo semestre del 2025. Sul fronte dei reati più gravi, nel corso del 2025 gli omicidi in ambito familiare o affettivo con vittime donne sono stati 85, di queste 62 sono state uccise dal partner o dall’ex compagno. Nei primi nove mesi del 2026 gli omicidi con vittime femminili, compresi quelli rubricati come femminicidi (articolo 577 bis del Codice penale), sono stati 67. Di questi 67 episodi, 58 sono avvenuti in ambito familiare o affettivo e 38 per mano del partner o dell’ex partner.

I dati relativi ai primi sei mesi del 2026 evidenziano un aumento delle misure di prevenzione disposte dalle Questure. Nel primo semestre del 2026 sono stati 4.582 gli ammonimenti del Questore, provvedimenti con cui l’autorità di pubblica sicurezza richiama formalmente l’autore a interrompere le condotte violente prima dell’avvio di un procedimento penale: il 10,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. A crescere sono soprattutto quelli per violenza domestica, che raggiungono quota 3.247 (+24,1%), mentre diminuiscono gli ammonimenti per stalking, pari a 1.335 (-12,3%).

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I dati della quinta edizione dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure rilevano l’impatto di questo contesto sulla percezione quotidiana della sicurezza. Il 22,9% delle donne indica la violenza sessuale come il reato che teme di più in assoluto. Nelle ore serali, inoltre, il 55% delle donne ha paura quando rientra a casa da sola.

I casi a Napoli

Un’emergenza che trova un drammatico riscontro anche nella cronaca dell’area metropolitana di Napoli, segnata dall’inizio dell’anno da quattro vittime di violenza. A febbraio, nel rione Parco Conocal di Ponticelli, la 22enne Jlenia Musella è stata uccisa con una coltellata alla schiena al termine di una lite domestica per la quale ha confessato il fratello maggiore Giuseppe. A maggio il duplice delitto di Pollena Trocchia, dove i corpi di Sara Tkacz (29 anni) e Lyuba Hlyva (49 anni) sono stati ritrovati nel seminterrato di uno stabile in costruzione, un massacro per cui è stato fermato il 48enne Mario Landolfi. Infine ad agosto a Gragnano la 75enne Genoveffa Totaro ha perso la vita carbonizzata sul balcone della propria abitazione in seguito a un incendio per il quale è stata arrestata la figlia convivente

I dati del numero antiviolenza 1522

Nel 2025 il 1522, il numero nazionale di pubblica utilità promosso dalla Presidenza del Consiglio contro la violenza e lo stalking, ha gestito 25.970 chiamate da parte di persone vittime di violenza: le donne rappresentano il 99,4% di chi ha chiesto aiuto. La maggior parte delle richieste riguarda episodi avvenuti tra le mura domestiche, indicate come luogo dell’aggressione nel 77,9% dei casi, e nel 48,8% delle segnalazioni l’autore è una persona della cerchia familiare più stretta, come il partner, un genitore o un figlio.

La collaborazione con la Rete nazionale Differenza Donna Aps/ONG

Dal 2022 Verisure collabora con la Rete nazionale Differenza Donna per rispondere alle emergenze che arrivano attraverso il pulsante SOS del sistema di allarme, utilizzato spesso quando il maltrattante è presente in casa e per la donna non è possibile telefonare per chiedere aiuto. La collaborazione prevede percorsi di formazione specifica rivolti alle Guardie Particolari Giurate della Centrale Operativa e al personale a contatto con il pubblico, per riconoscere anche i segnali impliciti di una richiesta di aiuto, comunicare con la donna in condizioni di sicurezza e attivare tempestivamente le Forze dell’Ordine e i centri antiviolenza.

Dall’avvio del progetto a oggi la Centrale Operativa di Verisure Italia ha gestito 63 casi accertati di violenza domestica, di cui 19 nel 2025 e 9 nei primi dieci mesi del 2026, coordinando ogni intervento con le autorità di pubblica sicurezza e la rete di supporto territoriale.

Il programma tra Europa e America Latina

Nel corso del 2026 Verisure ha avviato a livello di Gruppo la Academy for Protection, estendendo il progetto formativo alle Centrali Operative di tutti i Paesi in cui opera. Il programma fornisce gli strumenti per riconoscere e gestire le situazioni di violenza domestica e di genere, per rispondere con la necessaria sensibilità e coinvolgere tempestivamente le autorità competenti, a tutela di oltre 6,5 milioni di clienti tra Europa e America Latina.

Oltre alla gestione dell’emergenza, la collaborazione tra Verisure e Differenza Donna punta a favorire l’indipendenza economica delle donne seguite dai centri antiviolenza. Secondo i dati del progetto Women at Work di Differenza Donna finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, circa il 70% delle donne accolte nei centri antiviolenza non ha mai lavorato o ha dovuto lasciare l’impiego a causa delle imposizioni del partner, confermando come la dipendenza economica rappresenti uno dei principali ostacoli nel percorso di uscita da una situazione di violenza.

Da questa consapevolezza nasce “Percorsi di Libertà”, un programma che offre borse di studio e corsi di qualificazione professionale alle donne accolte dai centri e dalle case rifugio gestite dall’associazione, accompagnandole verso l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro.