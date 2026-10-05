Finisce con il furgone in mare, muore venditore ambulante napoletano di 56 anni

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Tragedia nel porto di Termoli, dove un furgone è finito in mare nel primo pomeriggio. A perdere la vita è stato il conducente del mezzo, un uomo di 56 anni originario di Napoli e residente a Montenero di Bisaccia. L’allarme è scattato poco dopo le 13, quando alcune persone presenti sulla banchina hanno notato il veicolo precipitare nelle acque dello scalo e hanno immediatamente contattato il 112.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto e diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di ricerca hanno coinvolto anche due moto d’acqua e i sommozzatori del Nucleo di Teramo, arrivati in elicottero. Dal Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia è stata inoltre inviata un’autogru per consentire il recupero del furgone. Il mezzo si era rapidamente inabissato nella zona della banchina di riva. Dopo diverse ore di lavoro, i soccorritori sono riusciti a recuperarlo e hanno individuato il conducente all’interno dell’abitacolo, ormai privo di vita.

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La vittima è stata identificata in Antonio Caserta, conosciuto da tutti come Tonino. L’uomo svolgeva l’attività di venditore ambulante di frutta e verdura. Originario della Campania, viveva da tempo in Molise, era sposato e lascia una figlia. Le operazioni di recupero sono state coordinate dalla Capitaneria di Porto. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Sul posto hanno seguito le operazioni anche i familiari, insieme ad amici e conoscenti della vittima.

Restano da chiarire le cause che hanno portato il furgone a finire in mare. Gli accertamenti dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto.

FOTO: Il Mattino