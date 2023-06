Forniture di gelati sul litorale Domitio, assolti gli imprenditori Russo di Giugliano

PUBBLICITÀ

Sono stati assolti perché il fatto non sussiste, con restituzione di tutti i beni

dalla Tersa Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Presidente

Rugarli, gli imprenditori Sabatino e Raffaele Russo (padre e figlio), a distanza

di 11 anni dal sequestro preventivo che colpì tutte le loro società ed immobili

aziendali e personali.

La famiglia Russo, da inizio anni ’80 concessionaria Sammontana, fondatrice

di quello che oggi è lo Chalet del Centro, della Gelateria 5Stelle e fornitrice di

servizi per il freddo in generale, nel corso di questi anni è stata seguita nella

vicenda processuale dagli avvocati Giuseppe e Vittoria Pellegrino e

dall’avvocato Marco Sepe.

I difensori sono riusciti a provare come dietro le

forniture di gelati nell’area del litorale Domitio, non vi fosse affatto un

preventivo accordo monopolistico con il clan dei Casalesi, ma viceversa

come i Russo, fossero vittime al pari di tanti altri fornitori della zona, delle

richieste estorsive della consorteria criminale. Alla stessa maniera, attraverso

approfondite consulenze, è stato dimostrato che i beni del patrimonio

aziendale e personale, sono stati acquistati in maniera regolare e del tutto

trasparente.

