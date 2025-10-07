Francesco colpito da una trave in testa nel cantiere, tragedia sul lavoro nel Napoletano

PUBBLICITÀ

I carabinieri intervengono a via Capitano REA 186. Poco prima un 61enne carpentiere, Francesco De Simone originario di Torre Annunziata, impegnato in lavori edili per la ristrutturazione esterna di una villetta sarebbe stato colpito alla testa da una trave in muratura precipitata, per cause in corso di accertamento, dal primo piano dell’immobile.

L’uomo è deceduto sul colpo e sono in corso accertamenti dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata.

Dai primi accertamenti pare che l’uomo non fosse in regola e che il cantiere – sequestrato – sia stato avviato senza le previste autorizzazioni.

Indagini dei carabinieri di Torre Annunziata coordinati dalla procura di oplontina con il pm sul posto