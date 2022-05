Tragedia nel Casertano: auto si scontra con un cinghiale, muore un 17enne

Auto si scontra con un cinghiale, muore un 17enne. È accaduto sulla Provinciale che collega Pietramelara e Baia e Latina, due piccoli comuni dell’alto Casertano. Il giovane era a bordo dell’auto con un amico, quando è sbucato improvvisamente l’animale. La brusca frenata non ha evitato l’impatto, con l’auto completamente distrutta dallo scontro.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno portato i giovani all’ospedale di Piedimonte Matese. Il 17enne è morto durante il viaggio verso il nosocomio; troppo gravi le ferite riportate.

La vittima è Francesco D’Onofrio, un ragazzo di appena 17 anni di Baia e Latina. In ospedale c’è stato anche qualche momento di tensione coi familiari dopo che gli stessi avevano appreso la notizia del decesso.

L’altro ragazzo è invece stato trasportato all’ospedale di Caserta con un femore rotto.

– Guidava l’auto senza avere preso la patente e senza il consenso dei genitori il 17enne, avrebbe compiuto 18 anni ad agosto, morto la scorsa notte in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la Provinciale che collega Pietramelara a Baia e Latina, nel Casertano. L’adolescente era in compagnia di un coetaneo 17enne che invece è tuttora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Caserta (entrambi di Baia e Latina).

Secondo quanto accertato dai carabinieri intervenuti sul posto, il 17enne alla guida della Ford Fiesta dei genitori ha centrato un cinghiale sbucato improvvisamente sulla sede stradale – l’animale è morto – perdendo il controllo della vettura che è finita fuori strada contro un muro, probabilmente ad alta velocità.

Il 17enne al volante è stato estratto dalle lamiere ma è morto poco dopo per le gravi ferite riportate, mentre l’amico, anch’egli estratto dall’abitacolo, è stato condotto in ospedale in gravi condizioni.