Fuga di gas in un residence, morto un ragazzo campano di 21 anni

Dopo i fatti di cronaca riguardanti la morte, ieri, del ragazzo di 14 anni investito da un tram, Milano fa i conti con un’altra tragedia. Un ragazzo di 21 anni, originario della Campania, come riporta Il Mattino, è morto a seguito di un’intossicazione da monossido di carbonio dovuta ad una fuga di gas mentre si trovava all’interno di un residence a Segrate (MI). Insieme al 21enne c’era anche un 24enne, incosciente e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli.

FUGA DI GAS NEL MILANESE, DA ACCERTARE LA DINAMICA

I due ragazzi sono stati soccorsi nella struttura situata in via Carducci 7, attorno alle 12:25. Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco del nucleo Nbcr per verificare gli eventuali rischi per altri. Ancora da capire la dinamica.