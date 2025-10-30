PUBBLICITÀ
Amici e musicisti in arrivo per i funerali di James Senese a Miano

Antonio Sabbatino
Di Antonio Sabbatino
È il giorno dei funerali di James Senese, lo storico sassofonista morto ieri mattina all’ospedale dove è ricoverato in Rianimazione da alcune settimane. Infinito il tributo di Miano, il quartiere dove James è nato, cresciuto ed è rimasto per tutta la vita. Le esequie si terranno alle ore 12 alla chiesa Santa Maria Dell’Arco, proprio a Miano. Tra i primi ad arrivare c’è stato Enzo Avitabile. 

Le ultime ore di vita di James Senese

La Direzione strategica dell’ospedale Cardarelli di Napoli e tutto lo staff medico dell’ospedale esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di James Senese, artista di fama internazionale, ricoverato da tempo presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale. “E’ una grave perdita per tutta la comunità, desidero far giungere alla famiglia la vicinanza dell’ospedale in questo momento di grande dolore e fragilità“, ha dichiarato il direttore generale Antonio d’Amore.

Il ricovero di James Senese

Senese era giunto al Cardarelli di Napoli lo scorso 24 settembre presso il Pronto soccorso in seguito ad una crisi respiratoria per poi essere trasferito al reparto di Rianimazione DEA. Nonostante il quadro clinico estremamente complesso e le condizioni di salute precarie, i medici del Cardarelli hanno fatto di tutto per erogare le migliori cure per gestire sia l’infezione polmonare che le altre patologie di cui era affetto. Dopo 35 giorni di degenza, purtroppo, hanno potuto soltanto constatarne il decesso, avvenuto nelle prime ore del mattino di oggi – mercoledì 29 ottobre – a seguito di arresto cardiaco.

Il sindaco di Napoli Manfredi: ‘il suo sax risuonerà per sempre’

James Senese è stato un artista straordinario, un figlio della Napoli vera, passionale e intrisa di contaminazioni. È stato un onore averlo protagonista di molte nostre iniziative tra cui il Capodanno Il suo sax risuonerà per sempre, nel nome di Pino Daniele“. Così, su X, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di James Senese.

