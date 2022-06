Furgone impazzito travolge 3 persone, corsa all’ospedale del Mare. Poco prima le ore 14 il veicolo ha investito una persona a Volla e due a Cercola. Tutti e tre sono all’ospedale del Mare. Il furgone non è stato fermato ma è attivamente ricercato. Al momento per quanto concerne l’Arma dei Carabinieri non risultano altri investiti. I feriti non sono gravi.