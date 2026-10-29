Furti e intrusioni notturne, appartamenti presi di mira dai ladri a Napoli

PUBBLICITÀ

Furti, tentate intrusioni e sopralluoghi sospetti in diversi quartieri di Napoli, da Corso Novara a Piazza Mercato, passando per Palazzo Fontana, il Centro Storico, i Ponti Rossi, via Nicola Nicolini, via Abate Minichini e piazza Ottocalli. Gli episodi, segnalati da residenti e operatori commerciali, sarebbero avvenuti anche negli ultimi giorni di ottobre e in alcuni casi sarebbero stati documentati dalle telecamere di videosorveglianza. A Corso Novara e nella zona dei Ponti Rossi, alcuni filmati mostrerebbero persone mentre fotografano con lo smartphone le serrature degli appartamenti e verificano la presenza di sistemi di sicurezza. In altri casi sarebbero stati ripresi tentativi di forzare gli ingressi durante la notte. Un furto è stato inoltre segnalato nella notte del 27 ottobre in una struttura ricettiva, il Loft Experience, in via Antonietta de Pace, nella zona di Piazza Mercato. Un uomo si sarebbe introdotto nei locali portando via diversi beni e apparecchiature. Le telecamere interne avrebbero ripreso il responsabile, descritto come un uomo magro, con la barba e un tatuaggio sul dorso della mano. I filmati e le denunce relative agli episodi sono stati trasmessi alle forze dell’ordine.

https://youtube.com/shorts/H727KJIwBZM?feature=share