Furto nella notte da Lucky Sport a Piscinola. Ignoti hanno sfondato l’ingresso dello store principale, portando via numerosi articoli e provocando ingenti danni economici. A raccontare quanto accaduto sono stati i titolari dell’attività, che hanno affidato ai social un messaggio di amarezza e sconforto, ma anche di determinazione a ripartire. “Ci sono notti che ti tolgono molto più della merce. Stanotte hanno sfondato l’ingresso del nostro store principale e ci hanno portato via tantissimi articoli“, scrivono i proprietari, sottolineando come il danno economico sia soltanto una parte delle conseguenze del furto.
A pesare ancora di più è la ferita morale per un’attività costruita nel tempo con sacrifici e impegno quotidiano. “Fa male vedere colpito un luogo costruito con impegno quotidiano, sudore e rispetto per chi entra dalla nostra porta“,spiegano i titolari, che non nascondono la rabbia e lo sconforto per quanto accaduto. Nonostante la gravità dell’episodio, la volontà è quella di non fermarsi e di tornare al lavoro per ripartire. “Fa rabbia, lascia il segno, ma non cancella chi siamo. Siamo già al lavoro per rialzarci. Nonostante tutto e nonostante lo sconforto, non abbiamo intenzione di arrenderci“, si legge nel messaggio.