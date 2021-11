Scassinatori in azione a Napoli, rubato il motorino del giovane raider

Lo scorso 8 novembre 2 malviventi sono riusciti a rubare un motorino parcheggiato in vico Canalone Fontana dei Serpi. Lo scooter Peugeot si trovava in un garage ma alle 8 mattina il proprietario ha dovuto prendere atto del furto subito, avvenuto proprio in pieno centro storico di Napoli. Alle ore 4:00 la telecamera di videosorveglianza riprese l’azione dei due avventori che, inizialmente. forzarono la serratura elettrica del garage.

I due sono riusciti a portare via il motorino grazie ad un flex con il quale hanno tagliato la catena. Un grave danno per il giovane proprietario che utilizzava il Peugeot per la sua attività lavorativa di raider.

IL VIDEO DEL FURTO DEL MOTORINO