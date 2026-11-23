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Tentano di rubare materiale edile dal cantiere di una scuola materna, ma l’arrivo dei carabinieri manda all’aria il colpo. È accaduto in via Circumvallazione Esterna, al civico 75, nel territorio di Qualiano, dove alcuni malviventi sono riusciti a fuggire, abbandonando sul posto un furgone già carico di materiale destinato alla realizzazione dell’edificio scolastico.

Furto nel cantiere della scuola a Qualiano, ladri abbandonano furgone carico di ponteggi

A far scattare l’intervento è stata una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, che avvisava di un furto in corso all’interno del cantiere.

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Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano, insieme ai militari della Stazione di Varcaturo. All’arrivo delle pattuglie, i responsabili del tentato furto si erano già dileguati, lasciando nell’area un furgone Iveco Daily utilizzato per trasportare la refurtiva. All’interno del mezzo i militari hanno trovato 33 castelletti per ponteggi, già caricati e pronti per essere portati via. Altro materiale utilizzato per le impalcature era stato invece raccolto e predisposto per il trasporto.

L’intervento dei carabinieri ha permesso di recuperare tutto il materiale, successivamente restituito al responsabile della ditta incaricata dei lavori di costruzione della scuola.

Il furgone abbandonato dai malviventi è stato sottoposto a sequestro. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili del tentato furto, riusciti a far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle pattuglie.