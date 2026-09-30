Gambizzato nel violento rapimento, scattano 3 arresti a Casoria

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I carabinieri della compagnia di Casoria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di tre persone indagate dei reati di lesioni personali aggravate e detenzione e porto illegale di arma da fuoco. L’indagine, avviata a seguito del ferimento con arma da fuoco di un 24enne avvenuto a Ponticelli nella notte del 4 marzo 2024, ha consentito di ricostruire la dinamica dell’aggressione e di individuare i presunti responsabili.

Le investigazioni hanno evidenziato alcune incongruenze nelle prime dichiarazioni della vittima e hanno poi consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e accertare che i destinatari del provvedimento cautelare, insieme ad altri soggetti non ancora identificati, dopo un diverbio con la giovane vittima, lo avrebbero costretto a salire a bordo di un’auto, conducendolo in una zona appartata, per poi aggredirlo e percuoterlo. Nel corso dell’aggressione, la vittima è stata poi colpita alla gamba da un colpo di arma da fuoco, esploso dai suoi aggressori.

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