Colpito dal vaiolo delle scimmie, Germano muore in vacanza a Cuba

Il 50enne Germano Mancini è morto a Cuba. Era il turista italiano ricoverato pochi giorni fa in gravi condizioni dopo il contagio da vaiolo delle scimmie. Il comandante dei carabinieri di Scorzè era in vacanza per il periodo di Ferragosto. Si tratta della prima vittima italiana.

L’ambasciata cubana in Italia al momento del ricovero aveva reso noto che durante il suo soggiorno, Mancini, “ha alloggiato in una casa in affitto e ha visitato diversi luoghi nelle province occidentali del Paese. Il 17 agosto ha presentato sintomi generali e il 18 è andato ai servizi sanitari visto il persistere di degli stessi”.

I SINTOMI DI GERMANO

L’uomo è deceduto domenica 21 agosto. “Durante le prime cure mediche prestate, i sintomi sono peggiorati, richiedendo un trasferimento urgente per il ricovero in ospedale e trattamento intensivo, arrivando all’ospedale in arresto cardiaco, dal quale si è ripreso”, riferiva sempre l’ambasciata.

“Durante l’esame fisico, sono state identificate lesioni cutanee che hanno portato al sospetto clinico del vaiolo delle scimmie. I campioni sono stati prelevati e inviati al Laboratorio Nazionale di Riferimento dell’Istituto di Medicina Tropicale Pedro Kourí, dove l’infezione è stata confermata mediante PCR in tempo reale nella prima mattinata del 20 agosto”. Originario di Pescara, risiedeva a Noale, provincia di Venezia, scrivono i media locali.