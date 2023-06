Gestiva un giro di prostituzione tra Napoli e Caserta, preso dopo 6 anni

PUBBLICITÀ

Lunedì scorso nei pressi del cimitero di Grottaminarda e poco distante dal casello autostradale dell’A16, gli agenti di polizia catturavano un cittadino albanese. Il ricercato era destinatario di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa nel novembre 2016 dal G.I.P. di Santa Maria Capua Vetere.

L’uomo era ritenuto a capo di un sodalizio criminale, con compiti organizzativi e logistici, dedito allo sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione, reati commessi in concorso con altre persone nel 2015 tra Napoli e Caserta.

L’arrestato veniva identificato a bordo di un’autovettura con altri tre individui, rilevatisi successivamente tutti di nazionalità albanese con precedenti di polizia. Tutti venivano immediatamente controllati e sottoposti ad accurata perquisizione personale e veicolare. A seguito degli accertamenti di rito espletati presso gli Uffici del Commissariato Distaccato di P.S. di Ariano Irpino, il cittadino albanese è stato associato nel carcere avellinese.

I CONTROLLI NELL’AVELLINESE

Disposti dalla Questura di Avellino, su Ariano Irpino, Grottaminarda e Montefalcione, sono proseguiti i servizi straordinari “Alto impatto” a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduto dal Prefetto dr.ssa Spena. Nelle operazioni, pianificate per le giornate del 19, 20 e 21 di giugno e finalizzate alla prevenzione generale dei reati, con particolare riguardo a quelli a carattere predatorio e, in special modo, i furti in abitazione, sono state impiegate unità dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di P.S. di Ariano Irpino, nonché pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli.

Numerosi i controlli eseguiti di persone e veicoli, in particolare nelle zone periferiche non urbanizzate, ma con insediamenti di unità residenziali isolate, obiettivo talvolta di incursioni predatorie. Eseguiti controlli presso le abitazioni o i luoghi di lavoro per verificare il rispetto da parte di soggetti sottoposti a misure delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza (persone sottoposte agli arresti domiciliari o ad altre misure, quali la libertà vigilata, l’affidamento in prova ai servizi sociali, la sorveglianza speciale, ecc.