“Gesù ti protegge, Noemi ti aspettiamo a scuola”, i bimbi dell’asilo e della parrocchia scrivono alla piccola

«Ciao Noemi, ti vogliamo bene»: la speranza nei disegni dei compagni d’asilo «Noemi, ti vogliamo bene. Torna presto tra noi. Gesù sta sempre con te e ti aiuterà». Dall’asilo che lei frequentava alle altre scuole dell’infanzia e primarie della zona di via Stadera, Poggioreale e Casoria è una lunga catena disegni, letterina, messaggi di affetto e di dolore per Noemi che lotta al Santobono per la vita, bersaglio innocente di un killer che ha consumato anche un’innocente una vendetta maturata nel mondo degli adulti.«Cara piccola Noemi, siamo i bambini della parrocchia dell’Immacolata — si legge su un foglio rosso a forma di cuore —anche se non ci conosciamo, tu per noi sei come una sorellina. Sappiamo che mentre noi e le nostre famiglie preghiamo per te tu stai lottando in quel lettino che non è il tuo». Bimba ferita a Napoli, il capo della polizia cita Mattarella: «È la sconfitta dello Stato»

«Le parole più giuste, più crude, credo le abbia dette il Presidente della Repubblica: è stata una sconfitta per lo Stato. Credo che ogni altra rappresentazione più edulcorata non serva». Così il capo della polizia, Franco Gabrielli, ha parlato della sparatoria di Napoli, a Foggia per la presentazione del progetto «Il mio diario», iniziativa della polizia in collaborazione con il ministero dell’Istruzione. «Questa vicenda – ha aggiunto – deve rappresentare per ognuno di noi, tutte le mattine che ci alziamo, una sollecitazione a praticare meno modelli e a lavorare di più».

«In questi giorni – ha spiegato – ascolto ricette, modelli che molto spesso sono rappresentazioni di tempi, di modalità. Sento parlare del modello Caserta: io ricordo a me stesso che il modello Caserta è del 2008, quando solo la Polizia di Stato aveva 12mila uomini in più. Sovrapporre Caserta a Napoli vuol dire, nella migliore delle ipotesi, non conoscere la geografia. Vorrei che si uscisse da queste modalità da spot pubblicitario».

«Tutti – ha detto ancora – abbiamo molte responsabilità. Credo che l’unica risposta sia quella di lavorare, recuperando un sano valore della fatica che deve essere fatto molto poco di annunci. Oggi c’è bisogno di tanto lavoro, di tanta concordia, di tanta unione rispetto ai tanti soggetti, forze di polizia, magistratura, società civile, istituzioni, agenzie educative e cittadini, perché quello che è stato compiuto ai danni di quella bambina rappresenti per tutti noi uno schiaffo. Mi auguro che la bambina possa superare questa difficoltà da un punto di vista fisico ma soprattutto psicologico».

Bimba ferita, de Magistris incontra il presidente della commissione Antimafia

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha incontrato stamattina in città il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra. Un colloquio che de Magistris ha definito «costruttivo» e che ha avuto come oggetto «non solo il terribile episodio di venerdì scorso in piazza Nazionale che vede ancora la piccola Noemi combattere tra la vita e la morte ma un’analisi complessiva sulla situazione napoletana».

«Ho visto nel presidente Morra – ha riferito all’Ansa de Magistris – grande attenzione. Gli ho illustrato la mia riflessione non solo sugli spari in strada ma sul tema complessivo della reazione della città, sulla rinascita culturale che vive Napoli e le azioni messe in campo per rompere il rapporto tra camorra e politica ma anche il ruolo svolto dai cittadini, dalla magistratura e dalle forze dell’ordine. Ritengo – ha concluso – che sia stato un incontro costruttivo nell’ambito della leale cooperazione istituzionale tra il sindaco di Napoli e la commissione parlamentare Antimafia»