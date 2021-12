Giallo a Marano, figlio di un noto imprenditore rapito poi riesce a scappare: indagini in corso

Giallo a Marano per il tentativo di rapimento, a scopo estorsivo o di rapina, del figlio di un noto imprenditore. Sul caso indagano i carabinieri della locale Compagnia. Dai primi accertamenti pare che l’uomo, un professionista nel campo dell’edilizia, sarebbe stato condotto in una località periferica della città, ma è riuscito (i dettagli non sono ancora noti) a fuggire. A riportare la notizia in anteprima è Il Mattino. I militari dell’Arma di Marano sono stati allertati da una segnalazione giunta in caserma. Sulle indagini, al momento, c’è il più stretto riserbo.