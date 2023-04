Gioca 4 ‘bollette’ sulla sconfitta del Napoli contro il Milan, vince 7mila euro

PUBBLICITÀ

Quanto accaduto domenica sera allo stadio San Paolo di Napoli era difficilmente pronosticabile. Già che il Napoli, capolista delle serie A, perdesse era una ipotesi complicata visto che gli azzurri avevano perso, prima di ieri, solo due partite su 27 giocate in campionato.

Ma che addirittura venisse sconfitto dal Milan per 0-4 era inimmaginabile, con le quote per questo evento che andavo da 170 a 200 volte la posta.

Comunque qualcuno che credesse nell’affermazione dei rossoneri in casa del partenopei c’è stato. E’ il caso dell’utente dell’agenzia ScommesseItalia in via Giorgio de Falco 84 a Quarto, in provincia di Napoli.

Lo scommettitore ha infatti effettuato 4 giocate sul segno “2” tra Napoli e Milan portandosi a casa una bella vincita per un totale di oltre 7.000 euro. sb/AGIMEG