Dramma ad Aversa, ragazzo muore dopo la caduta dal balcone

Stanotte un ragazzo di 22 anni è morto dopo una drammatica caduta dal balcone della sua abitazione situata ad Aversa. La tragedia è avvenuta alle ore 00:30 in via Eugenio Montale, traversa di via Fratelli Kennedy come riporta Edizione Caserta. La caduta dal quarto piano è stata fatale per il giovane P.L. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 che hanno tentato di salvare la vita del 22enne. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare.

L’ALTRA TRAGEDIA

Stamattina un’altra tragedia ha sconvolto la tranquillità di un parco in via Liguria a Casagiove. Un’anziana che viveva con marito e la badante è precipitata dal primo piano alto della sua abitazione ed è morta. Sul posto anche gli agenti di polizia e i carabinieri della vicina stazione.

SEGUONO AGGIORNAMENTI