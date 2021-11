Giugliano, approvata la delibera per i buoni spesa: sono 2141 le famiglie beneficiarie

Una buona notizia per chi è in difficoltà economica. Il Comune di Giugliano erogherà i buoni spesa alle famiglie disagiate della città. È stata approvata pochi giorni fa la delibera. Come da delibera verranno erogati prima a tutti gli ammessi non beneficiari della passata graduatoria e poi con un successivo atto verranno disciplinate le modalità di individuazione di nuovi .

Saranno beneficiari dei nuovi Buoni Spesa tutti quei nuclei familiari che hanno già presentato la domanda lo scorso dicembre, risultati idonei ma non beneficiari per mancanza di fondi. Non è necessario presentare altra domanda. Infine, qualora vi dovessero essere ulteriori fondi, si procederà con ulteriore bando.

